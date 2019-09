Chor : Junger Chor gibt drei Konzerte

Bitburg (red) Der Junge Chor Bitburg lädt für Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr zum Konzert „This is me“ ins Haus Beda Bitburg ein. In einer Bühnenshow mit kraftvollen Songs und zarten Liedern, mit Schauspiel und Tanz präsentieren die jungen Sänger eine musikalische Reise in die menschliche Seelenlandschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken