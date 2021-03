Natur : Der klimagerechte Garten

Bitburg (red) Der Landfrauenverband Bitburg lädt ein zum Online-Vortrag „Der klimagerechte Garten” am Donnerstag, 15. April, um 18 Uhr. Referent Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz stellt Direktmaßnahmen vor, mit denen jeder Gartenbesitzer sofort starten kann.

Und so etwas für die Umwelt, für das Klima, für die Biodiversität tut – in seinem eigenen Garten. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos.