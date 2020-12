Interview Peter Michaeli : Kreissportvorsitzender Peter Michaeli: „Der Sport liegt derzeit brach“

Bitburg/Irrel Wieder ist es in den Sportstätten still. Der Lockdown light verbietet jeglichen Kontaktsport: wieder kein Training, wieder keine Spiele und Wettkämpfe. Wir haben uns mit dem Kreissportvorsitzenden Peter Michaeli über Corona, Ehrenamtliche Arbeit und Vereinsmitglieder unterhalten.

Der Sportkreis Bitburg-Prüm ist deckungsgleich mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der Eifelkreis hat rund 100 000 Einwohner. Davon sind knapp 30 Prozent der Bewohner, rund 28 000 Menschen, Mitglied in einem der 186 Sportvereine, die die unterschiedlichsten Sportarten anbieten. Im Eifelkreis ist das in erster Linie der Fußball. Es gibt es weitere Sportarten wie Tischtennis, Leichtathletik, Handball, Gymnastik, Aerobic, Judo, Kampfsportarten und so weiter. Diese 186 Sportvereine bilden einen Zusammenschluss. Deren Vorsitzender ist Peter Michaeli. Die Vereine, die mehr als nur eine Sportart anbieten, zum Beispiel mehr als nur Fußball, nennt man Mehrspartenvereine. ⇥Quelle: Peter Michaeli

Peter Michaeli: Von Beginn meiner Tätigkeit bis heute, das darf man insgesamt feststellen, hat sich im Sport schon sehr viel verändert. Man muss leider feststellen, dass sich die Bereitschaft, ein Ehrenamt auszuüben, leicht gesunken ist. Es gibt hier, wenn wir dann bereitwillige Menschen finden, die ehrenamtlich mitarbeiten wollen, gute Fortbildungsmöglichkeiten über den Sportbund Rheinland und über die Fachverbände. Wir wissen, dass gerade bei jüngeren Menschen das Ausüben einer ehrenamtlichen Tätigkeit sehr viel bringt. Gerade im Sport: Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen oder auch das Gewinnen und Verlieren müssen wir lernen, das wird uns nicht in die Wiege gelegt. Der Sport leistet bei uns einen erheblichen und nicht bezahlbaren Beitrag zum Gemeinwohl. Ich denke, wenn unsere Gesellschaft so intakt bleiben soll, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, dann sind wir alle in vielerlei Hinsicht gefragt, unseren Beitrag zu leisten. Mit Egoisten am Werk werden wir sozial und gesellschaftlich in eine kalte Zukunft steuern.