Neue Einrichtung Der lange Atem zahlt sich aus: Starttermin für Eifeler Frauenhaus steht fest

Marita Singh weiß es noch genau. So ist das wohl, wenn ein Ziel die berufliche Laufbahn immer wieder begleitet. Dann erinnert man sich, wann man begonnen hat, dieses zu verfolgen. Und bei Singh war das in dem Moment, in dem sie vor mittlerweile 24 Jahren als Gleichstellungsbeauftragte im Eifelkreis Bitburg-Prüm anfing.