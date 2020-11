Wohltätigkeit : Lions-Club Bitburg-Beda verkauft Adventskalender für Frauen

Bitburg Der Lions Club Bitburg-Beda bietet erstmals einen Lotterie-Kalender für Damen an.

Der Erlös durch den Verkauf des Kalenders komme gezielt Projekten für Kinder, für bedürftige Frauen und von Altersarmut Betroffene in der Region zugute, erläutert Club-Präsidentin Mechthild Thiex. Und so funktioniert es: Jeder der 3500 Kalender trägt eine Losnummer und ist für 5 Euro bis Samstag, 28. November zu erwerben:

Verkauft wird er in Bitburg an folgenden Stellen: Autohaus Schaal, Graf-Zeppelin-Str. 4; Kleiner Luppes, Saarstraße 24; Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Trierer Straße 46; Kunstecke Hein, Petersstraße 17. In Niederweis wird er zudem im Schloss Niederweis, Hauptstraße 9, angeboten, in Geichlingen im Möbelhaus Thiex, Hauptstraße 32.