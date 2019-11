Kirche : Der luxemburgische Erzbischof Jean-Claude Hollerich hat Waxweiler besucht

Am Sonntag fand in der Pfarrkirche zu Waxweiler ein feierliches Pontifikalamt zum Fest des heiligen Willibrord statt. Hauptzelebrant und Festprediger anlässlich des Patronatsfestes des Dekanates St. Willibrord Westeifel war der luxemburgische Erzbischof Jean-Claude Hollerich. Der Geistliche, aufgewachsen in Vianden und seit 2018 Präsident der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, wurde herzlich in Waxweiler empfangen. Seit 20 Jahren sei man in Freundschaft verbunden. Am 5. Oktober hat Papst Franziskus Erzbischof Hollerich in den Kardinalsstand erhoben. Dazu gratulierten die Pfarrangehörigen von Waxweiler mit einem herzlichen Applaus. Foto: Rudolf Höser