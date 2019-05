später lesen Brauchtum Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus FOTO: Rudolf Höser FOTO: Rudolf Höser Teilen

(rh) Es ist der stolz eines jeden Ortes: ein schöner Maibaum gehört einfach dazu. So wie in nahezu allen Dörfern der Eifel wurde am Vorabend des 1. Mai auch in der Gemeinde St. Thomas in der Kyllburger Waldeifel der Maibaum aufgestellt. Von Rudolf Höser