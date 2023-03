Verschönerung Große Pläne – So wird der neue Neuerburger Marktplatz

Neuerburg · Der Marktplatz in Neuerburg soll erneuert werden. Europaweit hat die Stadt für ihr Millionenprojekt nach Architekten gesucht. Wer das Rennen machte und was nun in Neuerburg geplant ist.

17.03.2023, 08:34 Uhr

Foto: TV/Annabell Pawlowski

von Annabell Pawlowski

Die Bäume am Neuerburger Marktplatz sind Geschichte. Lediglich Baumstümpfe schauen noch hier und da aus dem Boden heraus. Das ist einer der ersten Schritte, die für die Neugestaltung des Marktplatzes getroffen wurden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Der Neuerburger Marktplatz wird neu gemacht