Stadt Bitburg ruft zu Putzaktion „Fill the Bottle“ auf : Mühsamer Kampf gegen Kippen und Kaugummis

Bitburg Zigarettenstummel und Kaugummis loszuwerden, ist für die Stadt Bitburg aufwändig und teuer. Bürgermeister Joachim Kandels hofft daher auf die Hilfe der Bevölkerung. Im Frühjahr will der Verwaltungschef zu einem Aktionstag aufrufen.

Das Pflaster in der Bitburger Fußgängerzone ist noch jung. Seit 2016 läuft die Erneuerung der Flaniermeile. Mancher Stein liegt hier nur wenige Jahre. Doch die neue Straße zwischen Spittel und Petersplatz ist schon jetzt übersäht mit weißen Flecken. Dutzende Kaugummis verkleben die Innenstadt, achtlos von Passanten auf den Boden gespuckt.

Noch lästiger und umweltschädlicher sind weggeworfene Zigarettenstummel. Vom Wind durch die Gassen geweht, sammeln sie sich in Abflüssen und Fugen des Pflasters. Wer durch die Gitter der Bitburger Gullideckel späht, sieht dort mitunter etliche Kippen liegen.

Das ist freilich nicht außergewöhnlich. Es gibt wohl keine deutsche Stadt, in der es kein Problem mit dem Phänomen des sogenannten „Littering“ gibt. Dem achtlosen Wegwerfen von Müll im öffentlichen Raum.

Das ist auch in Bitburg strafbar. Wer Abfall auf der Straße entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die laut Rathaussprecher Werner Krämer mit Geldstrafen bis zu 5000 Euro geahndet wird. Allerdings verfüge der Vollzugsdienst über zu wenig Personal, um ständig zu patroullieren: „Erwischt wird daher selten jemand.“

Kein Wunder also, dass die Gesetze kaum abschreckende Wirkung entfalten. Es scheint jedenfalls eine Menge Unbelehrbarer zu geben, die auf die in der Gefahrenabwehrverordnung geregelten Leitlinien der Stadt pfeifen – wie ein kurzer Rundgang durch Bitburg zeigt.

Am Kreisel an der Konrad-Adenauer-Anlage hängen etliche Plastiktüten und Verpackungen in den Blumenbeeten. Und auch am Zentralen Omnibusbahnhof findet sich Abfall abseits der Mülleimer. Besonders auffällig: Auf diesem Fußmarsch von zehn Minuten zählt unser Reporter mehr als 100 Kaugummis, die auf Straßen und Gehwegen kleben.

Das Problem: Die lassen sich zwar laut Krämer durch verschiedene Methoden von Stein oder Asphalt ablösen – etwa mit Wasserdampf: „ Doch viele Verfahren sind in der Praxis entweder unwirksam, zu teuer oder schädlich für das Pflaster.“

Noch schwieriger und mühsamer sei es allerding ausgespuckte Zigarettenstummel loszuwerden, erklärt der Verwaltungssprecher. Sowohl die städtischen Kehrmaschinen als auch mechanische Fugenkratzer schafften es zwar die Glimmstängel wegzufegen oder zu saugen. Leider werde dabei aber auch das Füllmaterial der Fugen mit herausgesaugt, „die dann mit hohem Aufwand wieder nachgefüllt werden müssen“. Fazit: Alles sehr aufwändig.

Am einfachsten wäre es wohl, die Raucher würden ihre Zigaretten einfach in die städtischen Aschenbecher entsorgen. Doch viele hängen wohl dem Irrtum an, dass die Stummel unbedenklicher Müll sind. Und werfen sie dann gedankenlos in die Landschaft. Das passiert Studien zufolge mit gut Zwei Dritteln aller Glimmstängel.

Auch Bürgermeister Joachim Kandels (CDU) ärgert das: „Es ist erschreckend, wie viele Kippen in kürzester Zeit zusammenkommen.“ Dabei seien Zigaretten „Sondermüll und ökologisch sehr schwer abbaubar.“

Pressesprecher Krämer ergänzt: „In jeder einzelnen Zigarette stecken an die 4800 chemische Substanzen und 250 Giftstoffe.“ Die Folgen der Fluppen in der Natur könne für die Umwelt verheerend sein. So haben etwa Wissenschaftler der San Diego State University herausgefunden, dass bereits eine Kippe pro Liter Wasser Fische töten kann. Und auch Vögel essen die giftigen Stummel, und verenden mitunter daran.

Es gibt also Grund genug, sich des Themas auch in Bitburg anzunehmen, findet Bürgermeister Kandels. Er plant daher im Frühjahr eine besondere Veranstaltung. Unter dem Motto „Fill the Bottle“ ruft der Stadtchef die Bürger zu einem Aktionstag für mehr Sauberkeit in der Gemeinde auf.

Die Idee dazu stammt von französischen Nutzern des Netzwerkes „Instagram“ und hat sich inzwischen auch in deutschen Städten zum Trend entwickelt. Bei „Fill the Bottle“ treffen sich Freiwillige mit Plastikflaschen, gehen durch die Straßen und füllen die Behältnisse mit weggeworfenen Kippen. Als „Maßnahme zum Klimaschutz“, findet Kandels dies sinnvoll wie er sagt.

Asphaltkleber werden Kaugummis auch genannt, wenn sie – wie hier in der Bitburger Innenstadt – am Pflaster haften. Foto: TV/Christian Altmayer

Die Bitburger Schächte sind voll von Zigarettenstummeln. Und selbst unmittelbar neben den Aschenbechern finden sich Kippen am Boden. Foto: TV/Christian Altmayer

Müll Bitburg Innenstadt. Foto: TV/Christian Altmayer

