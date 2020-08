Konzert : Konzert vor der Nimstalhalle

Niederweis (red) Der Musikverein Jugendecho der Pfarrei Alsdorf veranstaltet am Sonntag, 30. August, ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) ein Open-Air-Konzert vor der Nimstalhalle in Niederweis. Die Zuhörer erwartet ein Programm mit bekannten Werken wie Bohemian Rhapsody oder The Greatest Showman.

