Vereinsjubiläum : 100 Jahre Musikverein Tell Malberg: Gefeiert wird auf dem Schloss

Der Malberger Musikverein Tell feiert am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, sein 100-jähriges Bestehen. Das wird am Malberger Kirmeswochenende auf dem Schloss mit einem Festprogramm gefeiert. Unser Foto zeigt den Musikverein im Jubiläumsjahr in der Schlosskapelle Malberg. Foto: Höser Rudolf

Malberg Im Winter 1920/21 gründeten 14 Musikanten den Verein und benannten ihn nach dem Schweizer Freiheitshelden. Warum sie dies taten und welches Programm die Gäste beim Jubiläumsfest am Wochenende erwartet.

Die Geschichte des Musikvereins Malberg begann im Winter 1920/21. Damals fanden sich 14 Musikanten zusammen und gründeten den Musikverein. In den Jahren 1922 und 1924 fanden in Malberg die „Tellspiele“ statt, die seinerzeit zu einem Großereignis in der Region avancierten. Tausende Besucher kamen teils mit Sonderzügen in die Eifel. Der neue Musikverein in Malberg war maßgeblich an der Gestaltung der Malberger Freilichtspiele beteiligt. Seither führt er den Zusatz „Tell“ in seinem Vereinsnamen.