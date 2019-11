Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval in Prüm

Prüm Und wieder haben die Prümer ein weibliches Dreigestirn – wie immer in Schaltjahren. Alle drei sind nicht nur jeck, sondern auch musikalisch.

Frauen an die Macht – in Prüm ist das kein Problem. Zumindest bei den Karnevalisten. Denn dem weiblichen Dreigestirn im vergangenen Jahr folgt ein weiteres. Und diesmal auch ganz regulär, denn 2020 ist ein Schaltjahr.

Rosenmontagsumzug , 24. Februar 2020, Beginn: 13.11 Uhr, anschließend Fete im beheizten Festzelt am Fort-Madison Platz. Traditionell mit der Live-Band Sockenschuss.

Kostümsitzung , 1. Februar, 2020, Karolingerhalle, Beginn: 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Eintritt: 15 Euro über ticket regional und im BAUR-Store in Prüm.

Proklamation , Sonntag, 5. Januar 2020, Karolingerhalle in Prüm, Beginn: 11.11 Uhr. Die Aftershowparty ist anschließend in der Residenz im Rampenlicht.

Außerdem haben alle in der Prümer Garde getanzt und spielen noch heute aktiv im Prümer Musikverein Tenorhorn (Dunja) beziehungsweise Klarinette. Im Gespräch mit den Dreien merkt man sofort: Da passt kein Blatt dazwischen. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel.

Doch jetzt ist die Zeit reif. „Statt Midlife-Crisis probieren wir es mal als Dreigestirn“, sagt Michaela Conen und lacht. Und die Rollenverteilung ging auch problemlos über die Bühne. „Wir beide wollten nicht so gerne Reden halten“, sagen Elke Bartz und Michaela Conen. „Da blieb mir keine Wahl“, sagt Dunja Bormann, die den Part des Prinzen übernimmt, und zuckt mit den Schultern.

Bis zur offiziellen Proklamation am Sonntag, 5. Januar 2020, tragen sie allerdings schwarze T-Shirts, die sie auf der Rückseite mit ihren Namen und ihren Kopfbedeckungen bedruckt haben. Vorne steht der Schriftzug: Prümermädchen. Dahinter sieht man den Scherenschnitt der Prümer Skyline. Die Vorderseite hat Elke Bartz selbst mit Stofffarben gemalt.

„Wir sind alle feierfreudig“, sagt sie. Die 40-Jährige ist Erzieherin in der Kita in Waxweiler. Dunja Bormann, 41 Jahre, ist Oberkommissarin und arbeitet auf der Polizeiwache in Gerolstein. Und Michaela Conen, 41 Jahre, arbeitet als Industriekauffrau beim Gerolsteiner Brunnen.