Wahlen in der Verbandsgemeinde Bitburger Land : Der neue Rat muss Mehrheiten suchen

Bitburg Durch das gute Abschneiden der Grünen ändern sich die Verhältnisse auch in der Verbandsgemeinde Bitburger Land.

Genau wie auf Ebene des Kreises hat die CDU auch in der Verbandsgemeinde Bitburger Land Stimmen eingebüßt – ebenso wie die SPD. Insgesamt geben 34 Prozent der Wähler in der VG ihre Stimme der Kreistags-CDU. Wieso die CDU Stimmen einbüßt, möchte der kommissarische CDU-Fraktionsvorsitzende, Thomas Etteldorf auf TV-Anfrage noch nicht kommentieren. Nach seiner Einschätzung seien die Zahlen noch nicht verlässlich genug. Er rechnet noch mit einigen Korrekturen, da in manchen Gemeinden bis weit nach Mitternacht ausgezählt wurde. Dadurch hätten sich bei den Schnellmeldungen möglicherweise Fehler eingeschlichen.

Die Freie Wählergemeinschaft Bitburger Land landet knapp hinter den Grünen mit 15,3 Prozent. Sie hat geringfügig zugelegt im Vergleich zu 2014 holt sie ein Prozentpunkt mehr. „Wir haben unseren Standard gehalten“, sagt Edgar Comes, der Fraktionsvorsitzende der FWG. Den Erfolg der Grünen sieht er als Folge der allgemeinen Entwicklung, in der die großen Parteien CDU und SPD die großen Verlierer seien. Die Verschiebung in Richtung Grüne schaffe eine Gemengelage, in der man Mehrheiten suchen müsse. Das sei von Vorteil. „Früher war die absolute Mehrheit für die CDU Standard, wie Comes es nennt. Es sei ein Verdienst der FWG, dass das nicht mehr so sei. Comes freut sich über die Bestätigung durch den Wähler und auf die neue Periode im Verbandsgemeinderat. „Mit der Konstellation sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt der Vorsitzende. Dass die AfD keinen Sitz im Verbandsgemeinderat hat, da sei man nicht böse drum, so Comes, der betont, dass er viel von konstruktiver Zusammenarbeit hält.