Advent Der Nikolaus ist unterwegs

Der Nikolaus besuchte am Freitagmorgen die Standbetreiber und Kunden in der Bitburger Bauernmarkthalle. Organisator Christoph Lausberg: ?Mit der Nikolausaktion wollen wir unseren treuen Kunden und Standbetreibern ein kleines Geschenk machen, eine bescheidene Anerkennung für die gute Zusammenarbeit. Wir danken dem Nikolaus, dass er sich heute morgen die Zeit genommen, uns zu besuchen?. So verteilte der hl. Nikolaus zahlreiche Weihnachtsmänner aus Schokolade, ganz zur Freude der kleinen und großen Besucher.

Foto: Hoeser Rudolf