KULTUR : Der Organist und die Madonna

Die Madonna über dem Eingangsportal der Kicrhe in Weidingen soll saniert werden. Dafür werden Spenden benötigt. Foto: tv/Ulrike Löhnertz

Weidingen Die Sanierung der Wallfahrtskirche geht weiter: Am Sonntag kommt ein ganz besonderer Gast, der auf seine Weise beim Spendensammeln hilft. Wer das ist, lesen Sie hier.

(utz) Sie hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Madonna über dem Eingangsportal der Wallfahrtskirche in Weidingen schaut zwar nicht wirklich traurig. Man könnte aber meinen, sie sei es – angesichts ihres Zustands. Die Figur ist reichlich ramponiert, abgebrochene Ecken, bröckelnde Strukturen – alles Zeichen jahrelanger Verwitterung.

Das wollen die Weidinger ändern. Deshalb freuen sich der ehemalige Bürgermeister Matthias Moos und seine Mitstreiter auf den besonderen Gast, der die unter Denkmalschutz stehende Kirche St. Marien am Sonntag, 25. August, besuchen wird. Denn er ist kein normaler Pilger, sondern einer, der die Madonna wieder zum Strahlen bringen könnte: Winfried Bönig, seit 2001 Organist im Köln Dom, wird an diesem Tag auf einer etwas kleineren Orgel spielen – nämlich auf der sanierten zwei-manualigen Klais-Orgel.

EXTRA Zur Person Winfried Bönig ist seit 2001 Domorganist in Köln und seit 1998 Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation im Studiengang Katholische Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln. Neben zahlreichen internationalen Gastauftritten hat auch Bönigs Konzerttätigkeit ihr Zentrum in der Kölner Kathedrale, wo er die Serie der sommerlichen Orgelfeierstunden leitet, eine der bestbesuchten kirchenmusikalischen Veranstaltungsreihen weltweit. Für seine musikalische Arbeit wurde er schon 1995 mit dem Kulturpreis der Stadt Memmingen ausgezeichnet.

Und noch besser: Die Spendeneinnahmen aus dem eintrittsfreien Benefizkonzert werden für die Sanierung der Madonna verwendet. Etwa 3500 bis 4000 Euro seien dafür notwendig, sagt Moos und hofft, dass das Geld nach dem Konzert schon annähernd zusammengekommen ist.

Es könnte klappen, denn immerhin rund 300 Gäste passen in das Gotteshaus, und nach dem musikalischen Teil gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Und auch hier fließt der Reinerlös in die Sanierung des barocken Gotteshauses, die seit 2005 läuft und den Weidingern am Herzen liegt. Immerhin besuchen seit mehr 700 Jahren den Ort, um zur Schmerzhaften Muttergottes zu beten.

Dass dieser erhalten bleibt, dafür engagieren sich die Weidinger und das Bistum sowie viele Spender seit Jahren. Rund 800 000 Euro sind seit 2005 in die Sanierung geflossen. Zuletzt wurde das Gebäude neu gestrichen.

Damit das alles klappt, dafür packt die Dorfgemeinschaft mit an – durch Konzerte, Feste, Einsätze beim Renovieren und vielem mehr. Zu dieser Gemeinschaft gehört auch die Stiftung für zeitgenössische Kunst in Weidingen, die den berühmten Kölner Organisten für Sonntag in die Wallfahrtskirche St. Marien eingeladen hat. Zum Abschluss des Sommerprogramms, zum Ende der Ausstellung des chinesischen Künstlers Zhang Wei – und zum Sammeln von Spenden für die Madonna. Damit sie wieder strahlt.

Organist Winfried Bönig spielt am Sonntag, 25. August, ab 15 Uhr in der Wallfahrtskirche Weidingen auf der Klais-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Jacques-Nicolas Lemmens. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchensanierung sind erwünscht. Nach dem Konzert gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus. Zudme kann man sich die mit Werken von Zhang Wei in der Ausstellungshalle in Weidingen ansehen, die ist noch bis 31. August zu sehen ist – und zwar täglich von 16 bis 19 Uhr.

