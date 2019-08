Bitburger kritisieren das fehlende Grün bei der Platzgestaltung : Der Petersplatz kommt vielen einfach zu grausam daher

So sieht der Petersplatz in Bitburg heute aus. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Hinterher ist man immer schlauer. Der neue Petersplatz kommt vielen Bürgern nach der mehr als eine Million Euro teuren Umgestaltung etwas zu grau daher. Ob in Leserbriefen oder auf der Facebookseite „Volksfreund Bitburg & Prüm“ äußern die Bitburger ihre Enttäuschung über den neuen Platz.

Das Wort, das dabei in fast allen Beiträgen fällt: „grau-sam“. Viele vermissen die bunten Blumenbeete und die lila und grün lackierten Drahsessel, die vor der Umgestaltung zum Platz gehörten – und Farbe reingebracht haben. „Ein paar schön bepflanzte Beete wären besser gewesen“, schreibt etwa Nadja Frischauf. Und Rita Hoffmann findet: „Alles nur noch grau. Wie in Prüm. Das ist nicht sehr einladend für Touristen.“ Auch Heiko Raison findet: „Die ganze Fußgängerzone in Bitburg ist viel zu eintönig.“ Monika Hengels Meinung: „Da fehlen auf jeden Fall die schönen bunten Blumen, die vorher da waren.“ Und Albert Kappes schreibt: „Mit Blumen und etwas Grünem wäre der Platz viel freundlicher.“