Rittersdorf : So lernen Eltern, Kinder auf Corona zu testen

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Rittersdorf Der „Popeltest“ kommt. Womöglich ab Montag, wenn das Land genug Schnelltests liefert. Die Grundschule Rittersdorf ist vorbereitet. Hier haben Eltern gelernt, wie man richtig testet.

Da hat sich einer Gedanken gemacht. Jan-Henning Syrbe hat ein Konzept erarbeitet, wie das Schnelltesten an seiner Schule funktionieren könnte. 189 Kinder besuchen die Grundschule Rittersdorf, wo 35 Mitarbeiter im Ganztagsbetrieb beschäftigt sind – davon 17 Lehrer. Wenn alles gut geht, können die ab kommender Woche regelmäßig auf Corona getestet werden. Morgens um 7.10 Uhr vor dem Unterricht.

Das regelmäßige Testen bringt für Syrbe ein Stück Sicherheit zurück ins System. Schließlich stecken sich mit zunehmender Verbreitung der als aggressiv geltenden Virusmutationen auch deutlich mehr Kinder an, als zu Beginn der Pandemie.

Auch, wenn die Tests nur Momentaufnahmen sind, sieht Syrbe darin „ein probates Mittel, um Infektionen möglichst früh zu erkennen“ und Infektionsketten rasch zu unterbrechen. „Dadurch können weitere Ansteckungen vermieden werden“, sagt Syrbe.

Der Schulleiter weiß, wovon er spricht. Ehrenamtlich ist er als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz im Einsatz, hilft in der Sichtungsstelle des Eifelkreises wie auch im Impfzentrum mit.

Für die Grundschule Rittersdorf hat Syrbe ein System mit zwei Teststraßen konzipiert – aufgebaut in der Turnhalle. Dort haben die Kinder, Lehrer und alle weiteren Beschäftigten der Ganztagsschule die Möglichkeit, den Popeltest zu machen – vorausgesetzt, das Land liefert bis zum geplanten Start am Montag genug Tests. „Noch ist hier nichts angekommen“, sagt Syrbe und verzichtet darauf, das weiter zu kommentieren.

Er will dennoch auf jeden Fall vorbereitet sein. Schließlich gilt es, vier Mal die Woche Proben von je 90 Kinder auf das Virus zu untersuchen. „Unsere Schüler werden derzeit im Wechselunterricht geschult, deshalb müssen wir an vier Tagen testen, um alle zwei Mal die Woche überprüfen zu können“, sagt Syrbe. Seine Devise: „Wir wollen wieder mehr Normalität, dann müssen wir was tun.“

Um das hinzubekommen, braucht er Unterstützung. Denn gerade die jüngsten Kinder sollen einen solchen Schnelltest nicht ohne Anleitung und Betreuung machen. Mehr als ein Dutzend Eltern haben sich deshalb am Mittwochabend schulen lassen, wie ein solcher Schnelltest überhaupt geht.

Eine von ihnen ist Christine Schwarz, der das testen als Krankenschwester längst vertraut ist. „Ich bin froh, wenn wir nun auch an der Schule die Kinder testen lassen können. Das gibt Sicherheit“, sagt die Mutter. Für sie ist es selbstverständlich, sich als Testhelferin zu engagieren. Ihr Motto: „Viele Hände, schnell ein Ende.“

Dass sich gleich so viele Eltern gemeldet haben, hätte Schulleiter Syrbe nicht erwartet: „Mit so einer großen Unterstützung habe ich gar nicht gerechnet. Das ist wirklich toll.“ Die Schulung, die die Eltern absolvieren, ist auch Grundlage für ein ehrenamtliches Engagement in einer der acht Schnelltestzentren im Eifelkreis.

Alles, was man zum Popeltest wissen muss, erklärt Matthias Neumann, der bis zu seinem Ruhestand als Chef des Bereichs Krankenhaushygiene im Brüderkrankenhaus gearbeitet hat. Ein echt erfahrener Profi also. Wie Syrbe den für die Grundschule gewinnen konnte? Bei engagieren sich fürs Rote Kreuz.

Vom richtigen An- und Ausziehen der Schutzkleidung bis zum Ablesen des Testergebnisses: Neumann führt die Eltern mit Humor ins Thema ein und erklärt den kompletten Ablauf. Dazu gehört auch, wie man sterile Tupfer öffnet, ohne sie zu verunreinigen. „Und dann reichen Sie das Stäbchen, ohne es anzufassen, dem Kind, das damit dann in beiden Nasenlöchern rumrühren soll“, sagt Neumann. Das Prinzip: Die Kinder nehmen sich selbst die Probe, die Eltern übernehmen den Rest – tauchen das Stäbchen in die Lösung und träufeln die Flüssigkeit auf das Testfeld.

Wie das funktioniert, zeigt Schulleiter Syrbe. Darauf, dass die Kinder es später richtig machen, achten die Eltern-Helfer. Die Stäbchen sind, anders als die ersten Modelle, inzwischen längst kleiner und schmaler. es handelt sich um Tests, bei denen die Probe im vorderen Bereich der Nase genommen werden. Es ist also nicht nötig, mit dem Stäbchen ganz nach hinten zu stoßen.

Damit die Kinder sich an das Prozedere gewöhnen, gibt es in Rittersdorf am Montag und Dienstag zwei Einführungstage, an denen Eltern die Klassen besuchen, zeigen, wie sie die Schutzkleidung anziehen und den Popeltest erklären. Dieses Wort nutzt Syrbe ganz bewusst: „Wir wollen, dass die Kinder das unbefangen angehen und das eher spielerisch sehen.“

Die Entscheidung, ob ihr Kind getestet wird oder nicht, ist den Eltern freigestellt. Bei zwölf Kindern haben die Eltern untersagt, dass diese getestet werden. Dadurch geht wiederum Sicherheit verloren, was Syrbe sehr bedauert: „Meine Meinung dazu können Sie sich vorstellen.“ Aber freiwillig heiße freiwillig: „Wir können daran nichts ändern und hoffen, die Eltern im Laufe des Verfahrens noch zu überzeugen.“

Fragen und Antworten: Der Grundschulrektor Jan-Henning Syrbe hat Fragen der Eltern zu den geplanten Tests in Rittersdorf beantwortet:

Was passiert, wenn ein Kind positiv getestet wird?

Syrbe: „Das Kind wird dann in einen anderen Raum gebracht und von einem der ehrenamtlichen Helfer betreut, bis es von einem Elternteil abgeholt werden kann. Gut an der großen Unterstützung der Helfer-Eltern ist auch, dass wir dann keinen Lehrer abstellen müssen. Sonst gäbe es für die anderen Kinder in der Zeit ja keinen Unterricht. Das positiv getestete Kind muss dann noch mal mit einem der genaueren PCR-Tests, die von Laboren ausgewertet werden, in der Sichtungsstelle oder beim Arzt geprüft werden. Bleibt es beim positiven Ergebnis, wird das Gesundheitsamt Quarantäne anordnen.“

Sehen Sie eine Gefahr, dass positiv getestete Kinder stigmatisiert werden?

Syrbe: „Diese Befürchtung teile ich ganz und gar nicht. Wir hatten ja schon vereinzelt mal ein infiziertes Kind. Das kam nach der Quarantäne wie gehabt zur Schule. Ich habe hier keine Ausgrenzung erlebt. Vielleicht fallen eher die Kinder auf, die sich nicht testen lassen. Wir wollen und werden niemanden zwingen und möchten das eher spielerisch angehen.“

Müssen die Kinder auch dann Maske tragen, wenn die Tests negativ sind?