Protestbrief Der Protestbrief des Bitburger Stadtrats

Die Stadt Bitburg wird mit Stadtratsbeschluss am 30.03.2023 ein Investitionsprogramm innerhalb des Finanzplanungszeitraumes 2023 - 2026 in Höhe von rund 67,4 Mio. € verabschieden. Zum 30.06.2022 hatte die Stadt Bitburg 16.243 Einwohner. Für eine Stadt in dieser Größenordnung ein beachtliches Investitionsprogramm.