Prüm Trauer-Arbeit im besten Sinn: Gut ein Jahr nach der Einsegnung erfährt der Prümer Bestattungswald am Kalvarienberg weiter großen Zuspruch, die Nachfrage bleibt hoch. Auch wenn es hier und da noch grummelt im Gebüsch. Aber wir wären sonst ja auch nicht in Prüm.

„Wir haben jetzt schon über 160 vergebene Plätze“, sagt Alwin Spoo. Der 71-jährige Niederprümer, für die CDU auch im Stadtrat, kümmert sich seit der Eröffnung um den Bestattungswald am Kalvarienberg (der TV berichtete). Mehr als 40 Menschen hätten bereits unter den Douglasien ihre letzte Ruhe gefunden – „in einem Jahr“, sagt er. Und die Nachfrage werde nicht weniger. Gut also, dass es im Wald etwa 200 Bäume und 2000 Ruheplätze gibt.

Seitdem aber geht er mit den Menschen in den Wald, lässt sie einen Baum auswählen, bespricht alles, was nötig ist. Und berichtet heute davon, wieviel er an positiven Rückmeldungen erhalte – und wie viele auch überraschende Anfragen aus der Stadt und den Dörfern. Zum Beispiel nach Gemeinschaftsbäumen: Bis zu zwölf Urnen können rund um deren Stämme beigesetzt werden, und es müssen nicht immer die von Familien sein. So sind bereits zwei Bäume für Menschen reserviert, die als Freunde im Leben viel geteilt hätten und deshalb auch „die Ewigkeit miteinander verbringen wollen“, sagt Alwin Spoo.