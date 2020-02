Film : Verein zeigt Film über Kriegsende

Prümer Geschichtsverein. Foto: Trierischer Volksfreund/Prümer Geschichtsverein

Prüm (red) Der Geschichtsverein Prümer Land lädt seine Mitglieder für Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Prümer Konvikt (Kapelle) ein. Neben den Jahresberichten bietet der Verein mit dem Film „Der Untergang – Die Woche vor dem Neubeginn“ der Initiative „Grenzland in Flammen“ eine Erinnerung an das Kriegsende in der Eifel-Region vor 75 Jahren.



Am Dienstag, 17. März, ist der Film zudem unter dem Titel „Eifel 45“ im Eifel-Kino-Center in Prüm zu sehen. Karten gibt es für neun Euro beim Eifel-Kino in Prüm, unter Telefon 06551/95250 und im Internet unter www.eifel-kino.de