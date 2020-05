Europapolitik made in Prüm : Als Europa noch richtig gute Tage erlebte

Herzliche Begrüßung, freundlicher Minister: Minister Otto Schily mit Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy und Franz-Josef Faas. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Auch schon wieder 15 Jahre her: Am 27. Mai 2005 unterzeichneten Bundesinnenminister Otto Schily und sieben seiner Kollegen aus sechs EU-Ländern den „Prümer Vertrag“. Mitsamt Besuch in der Basilika, für die der Mai auch noch ein weiteres Jubiläum markiert.

Dass man in diesem Mai nach der Corona-Zwangspause in der Prümer Basilika wieder Gottesdienste feiern kann, erinnert an einen Zeitpunkt vor genau 70 Jahren: Denn auch 1950, im gleichen Monat, durften die Gläubigen nach allerdings deutlich längerer Zeit wieder in ihre Kirche zurück. Fünf Jahre zuvor, an Heiligabend 1945, waren das Dach und große Mauerstücke eingestürzt, kurz vor Beginn der Christmette (der TV berichtete).

Sprung ins Jahr 2005, und auch da spielt das Prümer Wahrzeichen eine Rolle: Es ist der 27. Mai vor 15 Jahren. Und um exakt 15.02 Uhr sagt an diesem Freitag der deutsche Innenminister Otto Schily (SPD) im Fürstensaal der ehemaligen Abtei vor der versammelten EU-Presse: „Wir haben soeben den Prümer Vertrag unterschrieben. Es ist ein guter Tag für Europa.“

Zur Unterzeichnung angereist waren neben Schily Justizministerin Brigitte Zypries (SPD) und sechs Ministerkollegen aus Luxemburg, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Österreich. Der Prümer Vertrag regelt seitdem die verstärkte EU-Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus, Kriminalität und illegaler Migration.

Ein guter Tag für Europa, als der Kontinent noch solche besseren Tage hatte, aber auch ein ganz besonderer für Prüm: Dass Schily den wichtigen Akt in die Abteistadt legen ließ, mag auch familiäre Gründe haben, auch wenn das nie offiziell bestätigt wurde. Denn der damalige Innenminister hatte einen rebellischen Eifeler Vorfahren: Viktor Schily. Der gehörte 1849 zu den etwa 100 Revolutionären, die das Prümer Zeughaus auf dem Hahnplatz stürmten, um an die dort gelagerten preußischen Waffen zu gelangen. Übrigens auch im Mai, und zwar am 18.

Und just in der Basilika ließ sich der Minister vor der Vertragsunterzeichnung von Pastor Robert Lürtzener durch die Kirche geleiten und von Franz-Josef Faas, Geschichtslehrer und Chef des Museums Prüm, Dokumente über diesen Vorfahren zeigen (Faas starb 2017, Lürtzener im vergangenen Jahr).

Heiß war es an diesem 27. Mai: „Hier ist es angenehm. Hier bleiben wir“, sagte Schily beim Betreten der kühlen Kirche. Viktor Schily, erzählte er dann, „war mein Urgroßonkel. Aber in der Familie gilt er eher als schwarzes Schaf.“ Weil: „Das war ein richtig schlimmer Geselle.“

Frankreichs Innenminister Dominique de Villepin unterschreibt den „Prümer Vertrag“ im Fürstensaal der Abtei. Foto: Fritz-Peter Linden

Im TV schrieben wir damals, dass Schily beim Termin vor dem eigentlichen Termin entspannt und freundlich mit seinen Gastgebern parliert und sich sehr über die von Faas besorgten Dokumente gefreut habe, darunter die 200 Jahre alte Geburtsurkunde seines Urgroßonkels: „Wunderbar. Ganz herzlichen Dank.“

Was damals nicht im TV stand, liefert Erich Reichertz (Mitglied im Verbandsgemeinderat und beim Geschichtsverein Prümer Land) uns nach, der uns auf die beiden bedeutenden Termine für die Prümer und die Basilika hinwies. Er erlebte nach der Vertragsunterzeichnung, wie Schily seine Ministerkollegen ebenfalls in die Basilika lotste. Die Führung habe der Innenminister selbst bestritten, „obwohl er vor einer Stunde gerade zum ersten Mal in der Basilika war“. Mit den Sicherheitsbeamten im Schlepptau habe Otto Schily den europäischen Kollegen „fachmännisch die sehenswerte Kirche erklärt“.

Europa in Prüm: Die EU-Flagge vor der Basilika am 27. Mai 2005. Innenminister Otto Schily, Justizministerin Brigitte Zypries und ihre Kollegen aus sechs weiteren Ländern traffen sich an diesem Freitag in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Der Prümer Vertrag vereinfachte übrigens kaum ein Jahr darauf die Fahndung nach einer Bande rumänischer Bankräuber: Im März 2006 wollten sie die Raiffeisenbank in Bleialf überfallen. Allerdings wartete bereits die Polizei auf die Gangster – und verfolgte die Flüchtenden über die Grenze und hinein nach Belgien, wo die deutschen Beamten sie gemeinsam mit den Kollegen aus dem Nachbarland in wenigen Stunden schnappten.