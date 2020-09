Musik : Prümer Vinzentinerpater ist jetzt auch zertifizierter Organist

Prüm/Saarbrücken Vinzentinerpater Christian Rolke aus Niederprüm hat noch ein Studium drangehängt – und jetzt die Examensprüfung als Organist bestanden.

Da wäre manch einer gerne dabeigewesen: Christian Rolke, Vinzentinerpater in Niederprüm, hat in der Saarbrücker Stiftskirche St. Arnual ein amtliches Orgelkonzert gespielt – aber nur eine fünfköpfige Prüfungskommission der Hochschule für Musik Saar durfte zuhören, coronabedingt.

Christian Rolke ist Religionslehrer am Niederprümer Vinzenz-von-Paul-Gymnasium und zugleich Kooperator in der Pfarreiengemeinschaft Arzfeld. Er hätte also, gerade in Zeiten fehlender Priester, durchaus genug zu tun. Jetzt aber ist er, nach dreijährigem Studium, auch noch „Bachelor Tasteninstrumente“, mit den Nebenfächern Klavier und Cembalo.