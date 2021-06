Stadtentwicklung : Speicherer Neubaugebiet erschlossen

Fehlen nur noch die Häuser am Ortsausgang Richtung Preist. Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Einsam stehen die Laternen in der Landschaft herum. Die angrenzende, neue Straße führt durch ein unbebautes Feld und verbindet die Stadt mit den 42 neuen Grundstücken im Gebiet „Lermesbrück“.

Das einzige was hier, am Ortsausgang Richtung Preist, noch fehlt, sind die Häuser. Doch die werden sicher nicht lange auf sich warten lassen.

Das Rennen um Baugrund hat also wieder begonnen. Rund ein Jahr nachdem die Bagger der Rivenicher Firma Wey auf der Wiese erschienen, ist das Baugebiet erschlossen. Das Problem: Es wird nun langsam eng in der Töpferstadt.

Am Ortsausgang Richtung Herforst könnten laut Verwaltung vielleicht noch 15 weitere Baustellen entstehen. Und danach bliebe als Notreserve noch ein Areal in der Weinstraße und das ehemalige Plewa-Gelände an der L 36. Beschlossen ist diesbezüglich aber noch nichts.