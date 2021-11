Straßenbau : Straßenausbau in Sülm kostet fast zwei Millionen Euro

SÜLM. In der Ortslage Sülm wird an der K 33/34 ein Vollausbau auf einer Länge von rund 320 Meter und ein Bestandsausbau von etwa 200 Meter durchgeführt. In der Scharfbilliger und Röhler Straße erfolgt zudem eine Deckschichterneuerung. Im Bereich des Vollausbaues werden Gehwege neu angelegt und erneuert. Die Verbandsgemeindewerke Bitburger Land verlegen und erneuern Wasser- und Schmutzwasserleitungen, zudem werden Glasfaserleitungen für schnelles Internet. verlegt. Baulastträger sind die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, die VG-Werke Bitburger Land, die Gemeinde Sülm und die Kommunalen Netze Eifel (KNE). Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.900.000 Euro. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im September 2021 läuft jetzt der zweite Bauabschnitt mit der Verlegung von Wasser- und Kanalleitungen. Mit der Fertigstellung ist im Frühjahr/Sommer 2022 zu rechnen. Foto: Rudolf Höser