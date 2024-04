Der Volksfreund präsentiert Wandern: Auf Schusters Rappen 43 Kilometer durchs Prümer Land

Die Routenführung für den Marathon: Der 43 Kilometer lange Marathon startet ab der Mehrzweckhalle in Prüm, in deren Umfeld man auch gut parken kann. Von dort geht es nach Niederprüm den Panoramaweg entlang in Richtung Industriegebiet und dann durch den Wald nach Ellwerath. Weiter geht es über Oberlauch, Niederlauch am Steinbruch entlang durch ein Naturschutzgebiet nach Schönecken. Am Alten Amt im Forum im Flecken ist die große Rast mit warmer Mahlzeit eingeplant.