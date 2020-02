Gebäudewirtschaft : Ein Umzug, der sich zieht

Bitburg Bis die Mitarbeiter des Amtsgerichts Bitburg aus dem maroden Betonkasten ziehen können, werden noch mindestens vier Jahre vergehen. Doch das Projekt wird konkreter. Im Juni soll es einen Entwurf für das neue Gebäude geben.

Der Umzug des Bitburger Amtsgerichts ist schon länger beschlossene Sache. Nun aber wird das Projekt konkreter. Fest stand bisher lediglich, dass die rund 50 Mitarbeiter in einen noch zu errichtenden Neubau in der Brodenheckstraße ziehen werden.

Der Umzug stehe allerdings frühstens im Jahr 2024 an und selbst diese Zeitangabe sei noch nicht belastbar. Bis es nämlich mal an den Bau geht, wird noch einige Zeit vergehen. Denn dahinter steckt ein bürokratischer Kraftakt. „Nach dem Wettbewerb wird ein detaillierter Kostenplan erstellt und dem Landtag für die Haushaltsverhandlungen 2022 / 23 vorgelegt“, erklärt Stadler. In diesen Jahren könnte dann auch schon mit dem Bau begonnen werden.

Der Neubau soll an eine Stelle, an der bisher noch ein altes Gebäude steht. 1953 wurde dieses errichtet und zuletzt Ende der 1990er-Jahre saniert. Der Altbau steht nun seit rund sieben Jahren leer, nachdem der „Vormieter“, das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, auf den Bitburger Flugplatz umzog. Eine erneute Sanierung wurde für unwirtschaftlich befunden.

Da dieses wiederum 2012 aufgelöst wurde, hatte der LLB bereits versucht, einen Nachmieter zu finden, was allerdings nicht gelang. Eine Weitervermietung des gesamten Komplexes könnte also durchaus schwierig werden. Es bleibt also noch offen, was mit dem Gebäude passiert.