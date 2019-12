Kirche : Ein Heiliger kehrt heim

Vollbracht! In der Basilika kann man jetzt den heiligen Antonius wieder anrufen, wenn man etwas verlegt oder verloren hat (von links): Wilhelm Husch, Antonius, Matthias Kockelmann, Wilhelm Heck. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Das Rätsel um Antonius: Während der Renovierung in der Prümer Basilika ging anscheinend eine der wichtigsten Figuren verschütt. Ausgerechnet Antonius, der doch stets angerufen wird, wenn man etwas verschusselt hat. Aber: Er ist wieder da. Was war geschehen? Gleich wird man’s sehen.

Er muss ein unfassbar guter Redner gewesen sein: der Heilige Antonius von Padua, der im zwölften Jahrhundert segensreich wirkte. Eines Tages, so geht die Legende, sollen ihm in Rimini, während die Menschen seine Ansprache verschmähten, sogar die Fische, die Köpfe überm Wasser, gebannt gelauscht haben. Ein Wunder, mit dem Antonius, so schreibt das ökumenische Heiligenlexikon, dann doch fast alle Bürger der Stadt bekehrt habe.

Antonius, so steht es weiter im Lexikon, ist unter anderem der Schutzpatron „der Armen und Sozialarbeiter, der Liebenden und der Ehe, der Frauen und Kinder, der Bäcker, Bergleute, Schweinehirten und Reisenden, der Pferde und Esel“. Er wird angerufen bei Krankheit, Krieg und Partnersuche, deckt also wirklich so ziemlich alles ab, was uns das Leben schwer macht.

Ein Hoffnungslicht: Der Prümer Antonius ist wieder da! In der Basilika kann man ihm ein Kerzlein anzünden, wenn man etwas verschusselt hat. Foto: Fritz-Peter Linden

Und vor allem: Er soll helfen, wenn man etwas verlegt, verloren, verschlampt hat. Weshalb ihn die Rheinländer auch „Schussels Tünn“ rufen.

Und ausgerechnet dieser Heilige, beziehungsweise dessen hölzernes Abbild, so kündet die Prümer Wirtin Julia Peter, verschwand im Zuge der Basilika-Renovierung aus den Mauern der Kirche, genauer gesagt: von seinem angestammten Platz in der Drei-Ärzte-Kapelle, direkt links vom Basilika-Eingang.

Da soll er hin: in die Kapelle der Basilika, der heilige Antonius. Foto: Fritz-Peter Linden

Ausgerechnet Antonius – den, so erzählt Julia Peter weiter, gerade sie selbst so oft um Hilfe anrufe. Und das auch als Mädchen schon tun musste, wenn auch im Auftrag: „Früher, als ich noch ein Kind war, hat mich meine Tante Martha immer geschickt, beim Antonius eine Kerze aufzustellen“, nämlich dann, wenn die Tante wieder einmal etwas verloren hatte.

Klein-Julia allerdings, so beichtet sie gegenüber dem TV, brachte den Kerzen-Groschen, den ihr Tante Martha mitgegeben habe nicht immer zum Antonius. Von wegen: „Manchmal hab ich mir dafür bei Pfingstmann Salmiakpastillen geholt.“ Und sonntags in der Messe „hab ich ihm dann immer zugezwinkert. Weil er mich nie verraten hat.“

Kurz: ein wirklich brauchbarer Heiliger, weil erstens nützlich und zweitens menschlich. Und der soll weg sein?

Anruf bei Wilhelm Husch, dem Vorsitzenden des Prümer Pfarrverwaltungsrats: Ja, auch ihn habe Julia Peter bereits wegen der Antoniussache angespitzt, sagt der sofort. Und er kann entwarnen: „Am Donnerstag wird er aufgehängt. Der liegt jetzt noch im Pfarrerzimmer und ruht sich aus.“

Man habe den Heiligen nur vorübergehend in die Einsiedelei des Prümer Pfarrhauses geschickt, damit er unbehelligt von den ganzen Arbeiten bleiben konnte. Da ist schließlich seit vier Jahren viel freier, unbewohnter Raum.

„Und wir hatten bis jetzt noch keinen Platz und keine Zeit, ihn wieder aufzuhängen.“ Außerdem sei der Antonius nicht nur „einer der wichtigsten Heiligen“, sondern auch verdammt schwer, weil aus massivem Holz geschnitzt. „Zwei Mann kriegen den kaum getragen.“

Zum Glück erfand aber die Vorsehung die Sackkarre. Und so ist auch die Rückführung inzwischen geschehen, wie versprochen am Donnerstag voriger Woche, siehe Bilddokument.

Was weiterhin noch in der Prümer Kirche fehlt, ist einer der beiden Beichtstühle, um die es ja auch ein wenig Wallung gegeben hatte (der TV berichtete). Soll doch wahrscheinlich nur einer, nach der Restaurierung, wieder zurückkommen. Allerdings, sagt Wilhelm Husch, habe sich auf die Ausschreibung für die Arbeiten an dem historischen Stück noch kein Schreiner gemeldet.

Vielleicht hilft ja der frisch zurückinstallierte Antonius beim Suchen. Und Julia Peter wird bestimmt mit einem Kerzchen nachhelfen.

So schließen wir. Mit einem Schlenker von Wilhelm Husch zu Wilhelm Busch: Der nämlich setzte dem Heiligen in einer seiner schönsten Bildergeschichten ein besonders liebevolles Denkmal.

Das letzte Reimwort soll deshalb der große Dichter und Zeichner haben – mit Antonius und dessen langjährigem Begleiter, einem Schweinchen, und ihrem Einzug ins Paradies:

Willkommen! Gehet ein in Frieden!

Hier wird kein Freund vom Freund geschieden.

Es kommt so manches Schaf herein,

Warum nicht auch ein braves Schwein!

Da grunzte das Schwein,

die Englein sangen,

so sind sie beide hineingegangen.