KOMMENTAR : Der Warnschuss für die ganze Eifel

Es war eine Frage der Zeit, bis eine der Virusmutationen auch in einer Einrichtung in der Eifel auftritt, in der Tag für Tag mehrere Menschen zusammen kommen. Jetzt ist es passiert. Das sollte allen als Warnschuss gelten.

Wie aggressiv die britische Variante ist, bestätigt ein Blick auf die Lage im Eifelkreis. Schlagartig sind die Infektionszahlen wieder in die Höhe geschossen – und das mitten im Lockdown. Pandemie-Müdigkeit ist jetzt fehl am Platz. Es gilt, durchzuhalten – zum eigenen Schutz und dem Schwächerer. Denn bedauerlicherweise sind wegen der Impfstoffengpässe längst noch nicht so viele Menschen immunisiert, wie mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Impfzentren möglich wäre.