Meteorologie : Der Wetterbericht kommt bald aus Daleiden

Daleiden Der Deutsche Wetterdienst plant im Islek bei Daleiden den Bau einer vollautomatischen Messstation.

Noch ist nicht viel zu sehen, außer einer auffallenden Plakatwand auf der grünen Wiese. Sie weißt bei Daleiden auf den Bau einer automatischen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes an dieser Stelle hinweist. Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigt das: „In Daleiden wird eine Wetterstation der Kategorie ‚WST II‘ gebaut. Dabei handelt es sich um eine vollautomatische Station, die eine Vielzahl an meteorologischen Daten erfasst.“

Das hauptamtliche Messnetz des Deutschen Wetterdienstes umfasste 2015 insgesamt 183 Wetterstationen. Dazu kommen knapp 1800 weitere Messstellen, die ehrenamtlich betreut werden. Es ist eines der modernsten und dichtesten meteorologischen Netze weltweit. Personal des DWD arbeitet zurzeit noch an etwa 60 der hauptamtlichen Stationen. Die Zahl ist jedoch seit Jahren rückläufig. Ziel ist, bis zum Ende des Jahres 2021 alle Wetterwarten und Flugwetterwarten schrittweise in das dann vollständig automatisierte hauptamtliche Messnetz zu integrieren, das weiterhin aus 183 Stationen bestehen wird.

Stationen, die in ähnlichem Umfang wie später Daleiden ausgestattet sind, gibt es in Trier-Petrisberg und in Deuselbach. Im Raum Trier befinden sich noch eine größere Anzahl an nebenamtlichen Klima- und Niederschlagsstationen.