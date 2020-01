Wirtschaft : In Generationen denken, funktioniert nicht mehr

Info

Insgesamt beträgt die Betriebsfläche des Forstamts Hillesheim 11 856 Hektar (ha). Davon sind 75 Prozent (8843 ha) Kommunalwald, eine Besonderheit in Rheinland-Pfalz. Zur Fläche zählen außerdem 20 Prozent Privatwald (2377 ha) und 5 Prozent Staatswald (636 ha). Die Betriebsergebnisse der Jahre 1980 bis 2018 zeigen starke Verluste in den Jahren mit Waldschäden durch Orkane. Im Durchschnitt hat der Forst in den vergangenen 40 Jahren aber ein Plus von jährlich rund 45 000 Euro erwirtschaftet.