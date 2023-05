Besonderes Angebot Wie sich der Nengshof für ein gutes Leben seiner Tiere einsetzt

Seit sieben Jahren bietet der Nengshof in Wißmannsdorf ein ungewöhnliches Angebot an: faires Fleisch vom Nengshof. Ein Projekt, bei dem Mitglieder zweimal jährlich Rindfleischpakete bekommen, die jeweils zehn Kilogramm wiegen. Die Pakete enthalten unter anderem Hackfleisch, Steaks, Suppenfleisch und Knochen. Das Vieh wird vollständig verwertet. Benjamin Lenz, einer der Betreiber des Hofs, erklärt: „Wir machen solche Pakete, damit das gesamte Tier verwertet wird. Ansonsten gibt es mehr Abfall oder einen Berg an übrig gebliebenem Fleisch.“ Das wolle er vermeiden.