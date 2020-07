Wolfsrisse : Wieder ein Wolf? Schafe in Körperich getötet

Wolf im Tierpark Hexentanzplatz in Sachsen-Anhalt. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Arzfeld/Neuerburg Seit Ende voriger Woche steht fest: Der Wolf ist in der Eifel angekommen, auf deutscher wie auf belgischer Seite. Und am Wochenende wurden wieder Weideschafe getötet, diesmal in Körperich. Jetzt lautet die Frage: wie damit umgehen?

Der Wolf zieht durch die Eifel und hat bereits Weidetiere getötet. Nach den bestätigten Fällen in der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld und, direkt daran grenzend, auf belgischer Seite in Stoubach (Gemeinde Burg Reuland, der TV berichtete) hat es am Wochenende einen weiteren Angriff gegeben: In Körperich sind zwei Schafe gerissen worden. Die Mutmaßung: Auch das war ein Wolf.

Die toten Tiere wurden am Sonntagmorgen entdeckt. „Das muss in der Nacht geschehen sein“, sagt Moritz Petry (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel. „Ich habe die Bilder gesehen. Die waren sehr unschön.“

Am Sonntag kam auch Judith Ohm, Expertin von der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) Rheinland-Pfalz, nach Körperich, um sich die gerissenen Tiere anzusehen und DNA-Proben zu entnehmen. Die Proben wurden am Montagmorgen zur Analyse an das Senckenberg-Forschungsinstitut in Gelnhausen geschickt. Man stehe auch in Verbindung mit Kollegen auf belgischer Seite, sagt Judith Ohm auf TV-Anfrage. Dort hatte eine genetische Analyse ergeben, dass der Wolf, der bei Stoubach Schafe angefallen hatte, deutsch-polnischer Abstammung sei.

Schlimme Bilder von gerissenen Weidetieren – davon spricht auch Petrys Kollege Andreas Kruppert (CDU), Chef der VG Arzfeld. In Krupperts Kommune war am Freitag der erste Wolfsriss nach einer DNA-Probe bestätigt worden: Das Tier hatte in Roscheid zwei Kälber getötet. „Fakt ist: Das ist ein Raubtier“, sagt Kruppert. „Und wenn wir einen bestätigten Fall haben, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass auch die anderen da herrühren.“

Noch am Freitag hatte sich der Bürgermeister mit Vertretern des Eifelkreises, der Polizei, der Jägerschaft und des Bauernverbands getroffen, um zu besprechen, wie es nun weitergehen soll.

„An die Situation müssen wir jetzt alle ran“, sagt Kruppert. Das Wichtigste sei: aufklären – „und dass wir die Tierhalter frühzeitig informieren über mögliche Schutzmaßnahmen.“

Angesichts des neuen Falls vom Wochenende macht man sich auch in der Südeifel Gedanken – und Sorgen: „Es sind im Moment alle sehr aufgeschreckt“, sagt Bürgermeister Petry. „Wir haben im Moment eine große Schafherde in Holsthum, die dort die Flächen abweidet. Mit kleinen, mobilen Zäunen.“

Das reiche nicht, um einen Wolf fernzuhalten. Und wie bereits Michael Horper, der Präsident des Bauern- und Winzervbertbands Rheinland-Nassau, fordert auch Petry: „Es muss eine Diskussion her: Was wollen wir?“ Er äußert Zweifel daran, dass Herdenschutzhunde und stärkere Zäune das richtige Mittel seien. Moritz Petry: „Wir können ja kein Fort Knox um die Schafherden bauen.“

Das Landes-Umweltministerium informiert über den Umgang mit Wölfen unter www.snu.rlp.de.