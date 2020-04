Info

Apotheker können nach einer Rezeptur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus einer Mischung aus reinem Alkohol, Wasserstoffperoxid, Glycerin und Wasser selbst Hände-Desinfektionsmittel zubereiten. Dafür brauchen sie den sogenannten „Neutralalkohol“ - also reinen Alkohol mit einem Gehalt von 96,4 Prozent. Alkohol aus Kleinbrennereien sollte nicht als Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Der Bundesverband der deutschen Klein- und Obstbrenner hat sich dazu in der Fachzeitschrift „Kleinbrennerei“ wie folgt geäußert: „Desinfektionsmittel ist ein Arzneimittel und darf nur aus zugelassenen Rohstoffen hergestellt werden. Dazu gehört Neutralalkohol. Bisher durften nur zugelassene Betriebe diesen Alkohol für die Arzneimittelproduktion herstellen. Dies ist insoweit geändert worden, dass nun auch nicht zugelassene Betriebe (Brennereien), die die technische Möglichkeit haben diesen „Neutralalkohol“ herzustellen, dies nun dürfen. Wir und auch die meisten Verschlussbrennereien, können dies technisch nicht.“