Stadtrat beschließt Haushalt 2023 Alles andere als rosig: Bitburgs 14-Millionen-Euro-Programm

Bitburg · as hat es noch nicht gegeben: Aus Protest gegen die Förderpolitik des Landes Rheinland-Pfalz haben die sechs Fraktionen des Bitburger Stadtrats in ihrer Sitzung am Donnerstagabend auf Haushaltsreden verzichtet. Die Gründe:

31.03.2023, 11:40 Uhr

Der Schuldenberg der Stadt Bitburg wächst – von aktuell rund 36 Millionen Euro auf rund 63 Millionen Euro Ende des Jahres 2026. Vorausgesetzt, alle geplanten Projekte werden wie umgesetzt. Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimmling

(de) Das hat es noch nicht gegeben: Aus Protest gegen die Förderpolitik des Landes Rheinland-Pfalz haben die sechs Fraktionen des Bitburger Stadtrats in ihrer Sitzung am Donnerstagabend auf Haushaltsreden verzichtet. Der Grund: Das Geld reicht seit Jahren nur fürs Pflichtprogramm, für eigene politische Schwerpunkte fehlt der finanzielle Spielraum.