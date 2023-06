Eifeler Grenzgeschichte(n) Die diskrete Schnaps-Durchreiche ins Nachbarland

Diepert/Lützkampen · Sie qualmten wie die Schlote und schmuggelten Schnäpse durch die Tür in der „Wirtschaft zum Jägerhaus“ an der deutsch-belgischen Grenze. Sie sieht heute noch aus wie in den 1950ern. Am Samstag gilt ihr die neue Ausstellung in der Wartehalle Welchenhausen. Und ihr letzter Wirt Peter Schroeder hat uns vorab ein paar Geschichten aus herrlichen Zeiten erzählt.

06.06.2023, 11:42 Uhr

Legendäre Grenzkneipe: Das Jägerhaus im deutsch-belgischen Eifelwald 32 Bilder Foto: Fritz-Peter Linden

Die Siedlung Diepert, Gemeinde Burg-Reuland in Ostbelgien, direkt an der Grenze zur Bundesrepublik: Ein einziges Haus steht dort. Mit zwei Bewohnern: die Brüder Peter und Rainer Schroeder, 66 und 64 Jahre alt. Das Haus am Waldrand, 1855 gebaut, war immer im Besitz der Familie, die daraus Anfang des 20. Jahrhunderts eine Gastwirtschaft machte und sie bis 2005 betrieb.