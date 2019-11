Schule : Deutsch-englischer Schülerautausch: Biesdorf meets Brookfield

23 Schülerinnen und Schüler des Privaten St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf, begleitet von den Englischlehrerinnen Maike Bauer und Stephanie Metzler, hatten zum ersten Mal die Möglichkeit am Austausch mit der neuen Partnerschule, der Brookfield Community School Southampton in Südengland teilzunehmen. Foto: TV/M. Bauer

Biesdorf (red) Eine besondere Premiere in Biesdorf:Zum ersten Mal hatten 23 Schüler des Privaten St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf die Möglichkeit, am Austausch mit der neuen Partnerschule, der Brookfield Community School Southampton in Südengland, teilzunehmen.

Begleitet wurden sie dabei von den Englischlehrerinnen Maike Bauer und Stephanie Metzler. Neben der Teilnahme am Unterricht in der Schule verbrachten die Schüler Zeit mit ihren gleichaltrigen Partnern und konnten so Teil des englischen Familien- und Freizeitlebens sein.