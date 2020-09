Umwelt : Deutsche Waldtage: Forstbegehung zum Klimawandel

Bitburg/Körperich Wegen des Klimawandels stehen die Wälder in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen . Die immer heißer werdenden Sommer gehen auch am Forst nicht spurlos vorbei. Trockenheit und Borkenkäfer sind nur zwei der aktuell diskutierten Probleme.

Auch Waldbrände nehmen in Deutschland immer mehr zu. Bei einem Waldspaziergang mit dem Titel „Klimawandel-Strategien zum Waldumbau“ wird am Samstag, 26. September, ein genauer Blick auf die Situation im Eifelkreis geworfen. Olaf Böhmer, Leiter des Forstamtes Neuerburg, wird ab 10 Uhr mit den Besuchern unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen im Rahmen der Deutschen Waldtage durch den Wald führen. Los geht es am Lauftreff Kammerwald.