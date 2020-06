Deutscher Bürgerpreis für Schüler der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm : Die Vorbilder aus dem Klassenzimmer

Großer Tag für die Schülerinnen und Schüler der Kaiser-Lothar-Realschule Plus in Prüm. Die AG "Kinder für Kinder" erhält den Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie U21. Leider haben nicht alle zwanzig Kinder und Jugendlichen der Arbeitsgemeinschaft Platz auf der Bühne. Sie werden vertreten von Elena Abels, Lena Backes, Marla Perian und Hannah Sepp. Übergeben wird die Auszeichnung durch Joachim Streit, Ingolf Bermes, Partick Schnieder. (v.l.n.r.) Mit dabei: Schulleiter Stephan Schilling und AG-Leiterin Brigitte Richter-Weber. Foto: Vladi Nowakowski

Prüm Für ihr soziales Engagement sind Schüler der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet worden. Ihre AG hilft benachteiligten Kindern.



Sie treffen sich freiwillig nach dem Unterricht. Sie basteln, kochen Marmelade ein, malen Weihnachtskarten und lassen sich so einiges einfallen. Das Ziel: Kinder unterstützen, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Ihr Motto: „Jeder kann die Welt verändern – auch du“. „Die Erzeugnisse verkaufen wir auf Weihnachtsmärkten, bei Theaterabenden und Elternsprechtagen“, erzählen die 18 Mädchen und zwei Jungs der AG „Kinder helfen Kindern“ auf dem Podium in der Aula der Kaiser-Lothar-Realschule plus (KLR+).

Ihre unermüdliche Arbeit trägt Früchte: Unter der Anleitung der Lehrerin Brigitte Richter-Weber hat die AG unter anderem den Förderverein für krebskranke Kinder unterstützen können. Zwei der Kinder konnten dank einer aus den Verkäufen generierten Spende an einem Segeltörn auf dem Ijsselmeer in Holland teilnehmen und so zumindest für kurze Zeit ihre Krankheit vergessen.

INFO Bürgerpreis Der Deutsche Bürgerpreis ist eine Auszeichnung, die seit 2003 herausragendes Engagement von Einzelpersonen, Gruppen sowie Vereinen auszeichnet. Er ist der größte Ehrenamtspreis Deutschlands und dient dazu, den 31 Millionen Engagierten in Deutschland für ihren unentgeltlichen Einsatz zu danken. Jährlich wechselnde Schwerpunktthemen ermöglichen öffentliche Anerkennung für alle Formen bürgerschaftlichen Engagements. Der Deutsche Bürgerpreis würdigt Engagierte in den Kategorien „U21“, „Alltagshelden“ und „Lebenswerk“. In den Vorjahren zeichnete er unter anderem Einsatz in folgenden Schwerpunkten aus: Jugendarbeit, Sport, Integration, Bildung, Chancengleichheit und die Stärkung des Gemeinschaftssinnes. Engagierte können sich direkt bewerben oder durch Projekte vorgeschlagen werden. Quelle: Wikipedia

Unter anderem unterstützt die AG auch die „Carikids“, Kinder mit Behinderung, die der Caritasverband Westeifel betreut. Mehr noch: Man trifft sich zweimal im Jahr und hat jede Menge Spaß dabei. Entstanden sei die AG „Kindern helfen Kindern“ 2015, erzählt Brigitte Richter-Weber. „Ich habe über Bekannte eine Flüchtlingsfamilie aus dem Kosovo kennengelernt. Der kleine Sohn brauchte dringend ein Hörgerät.“ Da die Krankenkasse die Kosten dafür nicht übernehmen wollte, habe sie den Schülern der KLR+ den Vorschlag unterbreitet, mithilfe einer Arbeitsgemeinschaft Spenden zu sammeln.

„Ich bekomme noch heute eine Gänsehaut, wenn ich an das erste Treffen denke“, sagt die Lehrerin. „Es kamen spontan 43 Schüler zusammen, die dem Kleinen helfen wollten.“ Die Flüchtlingsfamilie sei jedoch abgeschoben worden, bevor genug Geld für das Hörgerät beisammen war. „Die vorhandene Summe reichte aber aus, eine Milchkuh zu finanzieren, um der Familie einen Neustart im Kosovo zu erleichtern“, sagt Richter-Weber.

Für all diese Hilfsaktionen – und es sind noch einige mehr – erhielt die AG den regionalen Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie U 21. Übergeben wurde er von Landrat Joachim Streit, vom Bundstagsabgeordneten Patrick Schnieder und von Ingolf Bermes, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Neben all den Ehrungen, den Blumensträußen und trotz der großen Namen sehen die 20 Mitglieder der AG in der Auszeichnung, die mit 500 Euro dotiert ist, durchaus den praktischen Nutzen. „Mit dem Geld können wir Materialien kaufen, um weiterzumachen“, sagt Hannah Sepp, Schülerin der achten Klasse, und seit drei Jahren in der AG engagiert.

„Weitermachen – das solltet ihr unbedingt“, sagte Joachim Streit zu den 20 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis sechzehn Jahren. „Ihr schafft es, aus der kleinen Welt der Eifel heraus die große Welt zu verändern. Besser gesagt: Ihr verbessert die Welt und dadurch seid ihr alle Vorbilder für andere.“ Mensch zu sein, das könne man wohl an der KLR+ lernen, fügte der Landrat dazu und gratulierte auch Schulleiter Stephan Schilling: „Es ist auch eine Auszeichnung für die gesamte Schule.“