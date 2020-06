Deutsches Rote Kreuz im Eifelkreis : Ohne Freiwillige Helfer geht es nicht

Bitburg-Prüm Das vergangene Jahr stand beim Roten Kreuz des Eifelkreises Bitburg-Prüm ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens. In diesem Jahr dagegen wurde die Arbeit bisher hauptsächlich von der Corona-Krise bestimmt. DRK-Geschäftsführer Rainer Hoffmann zieht Bilanz.

Ganz geschlossen werden mussten die Tagespflegeeinrichtungen in Neuerburg und Bitburg. Besonders schmerzlich war das für Hoffmann in Neuerburg, weil diese erst im vergangenen Jahr eröffnet wurde und sich erst im Aufbau befand.

Hier und auch in anderen Bereichen musste sogar Kurzarbeit angemeldet werden. Denn auch die Integrationshelfer, die in Kindertagesstätten und Schulen gehen, hatten jetzt nichts mehr zu tun. Das das DRK einmal Kurzarbeit anmelden müsste, sei für ihn vorher undenkbar gewesen, sagt Hoffmann.

Für die Tagespflegestätten stehen die Aussichten aber derzeit gut. Am 1. Juli sollen in Neuerburg wieder Menschen kommen dürfen, in Bitburg geht es am 8. Juli weiter. Allerdings seien die Voraussetzungen in Bitburg schwieriger aufgrund der beengteren räumlichen Verhältnisse, so der Geschäftsführer.