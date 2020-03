Buch : Mystische Schönheiten und eisige Höhlen

Bitburg-Prüm/Daun Die Buchreihe „Lieblingsplätze“ des Gmeiner-Verlags hat Zuwachs bekommen. Die Autoren Barbara Kemmer und Frank Schmitt aus Bollendorf haben ihre Favoriten aus Eifel und Ardennen zusammengetragen.

Barbara Kemmer: Generell ist es immer schön, die Gegend vor der eigenen Haustür kennen zu lernen. Es ist spannend, sich mit den Orten auseinanderzusetzen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Der Austausch mit den Menschen vor Ort, zu erfahren, was dieser für sie bedeutet, das hat auch eine emotionale Komponente für uns selbst.

Barbara Kemmer: Wir waren in drei Ländern und jedes hat seine Spezialitäten. In Deutschland fällt mir spontan Weidingen ein. Das kannte ich vorher noch nicht. Es ist ein Ort, der mich überrascht hat. Vor allem, weil es dort einen Kunstsammler gibt, der eine Stiftung zur Förderung zeitgenössischer Kunst in Weidingen gegründet hat und dort Werke von international bekannten Künstlern ausstellt.

Gesucht haben sie die Ausflugsziele zwischen Eifel und Ardennen. Einer dieser sehenswerten Plätze ist ein Buswartehäuschen mit Kunstgalerie in Welchenhausen. Das mag zunächst verwundern. Doch das „wahrscheinlich kleinste Museum der Welt“, wie seine Macher vermuten, ist ein besonderer Platz. In dem Ort nahe der belgischen Grenze leben heute weniger als 30 Einwohner, schreibt Kemmer.

Und als dann nur noch ein Kind am Haltehäuschen auf den Schulbus wartete, überlegte man sich im Dorf, ob es für den ausgedienten Bau nicht andere Nutzungsmöglichkeiten geben könne. Seit 2002 gibt es dort zeitgenössische Kunst in wechselnden Ausstellungen zu sehen (der TV berichtete mehrfach) und das bei freiem Eintritt!

Auch für Naturliebhaber hat das Autoren-Duo sehenswerte Plätze aufgespürt. Wie zum Beispiel die Eishöhlen westlich von Birresborn, in die man in den warmen Monaten sogar einsteigen kann. Im Winter sind die Eingänge versperrt, um die Fledermauskolonien zu schützen.

Von fast mystischer Schönheit ist hingegen der Felsenweiher in Ernzen. In den 1830er Jahren als Karpfenteich angelegt, wurde später ein beliebtes Ausflugsziel daraus. Denn der kleine Weiher, der von Nischen, Terrassen, Bassins und Treppen umgeben wird, lädt ein zum Innehalten und Pausieren.

Wer das Wasser mag, wird in der Eifel aber auch an anderen Orten fündig: Zum Beispiel im Bitburger Cascade-Erlebnisbad oder am Stausee in Biersdorf am See. Dort kann man nicht nur zu einer längeren Wandertour im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark aufbrechen, sondern auch mit dem Tretboot auf dem 35 Hektar großen Gewässer herumfahren.