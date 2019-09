Ehejubiläum : Diamant-Hochzeit in Speicher

Speicher (red) Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit haben

Gundi und Klaus Hubert, aus Speicher, Hachtstraße 45 am 29. August gefeiert. Die standesamtliche Trauung fand am 29. August 1959 und die kirchliche Trauung in der Pfarrkirche am 1. September 1959 jeweils in Speicher statt. Dem Jubelpaar gratulierten in Vertretung für Landrat Dr. Joachim Streit und Bürgermeister Manfred Rodens der zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde Speicher, Philipp Recktenwald und für die Stadt Speicher deren Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg ganz herzlich.