Menschen : Söhngens Jubiläum: Ein Fest für den Chef

Schönecken Ein Fest für den Bürgermeister: Seit 30 Jahren ist Aloysius Söhngen im Amt. Fast ebenso lang: die Reihe der Gratulanten beim Empfang am Dienstag.

Er steht, wir berichteten, seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst, seit 30 Jahren ist er Chef der Verbandsgemeinde (VG) Prüm: Aloysius Söhngen. Und ist damit inzwischen der dienstälteste hauptamtliche Bürgermeister in Rheinland-Pfalz.

Das wollte gefeiert sein – weshalb der VG-Rat am Dienstag auch zur Sitzung ins Schönecker Forum im Flecken umgezogen war. Und die Liste der Gratulanten war fast so lang wie die Dienstzeit des Jubilars.

Der im August auch noch seinen 65. Geburtstag feierte. Daran erinnerte Ralph Spiegler, Präsident des Deutschen Gemeinde- und Städtebunds und Vorsitzender des Landes-GStB – der Funktion, in der er sich im zweijährlichen Rhythmus mit Söhngen abwechselt. Spiegler (SPD) machte deutlich, wie gut die Arbeit mit dem Christdemokraten Söhngen sei: nie parteigebunden, immer verlässlich, stets vertrauensvoll. Der GStB wäre ohne Söhngen nicht das, was er heute sei. Und so sei es ihm eine Ehre, dem Kollegen gratulieren zu dürfen.