Geschichte, Kultur, Unterhaltung Ein spannendes Jahr, in jeder Hinsicht, für den Geschichtsverein Prümer Land

Prüm · Was tut sich in der Welt, was ereignete sich bei uns? Der Geschichtsverein Prümer Land hält für 2024 ein weitgefasstes Programm bereit. Und weil die Zeiten so beunruhigend sind, gehört erst recht auch wieder Humor ins Angebot.

25.02.2024 , 11:23 Uhr

Christian Ehring kommt im Herbst nach Prüm zum Abend des Geschichtsvereins. Foto: Horst Klein

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel

(fpl) Der Geschichtsverein Prümer Land ist soeben in sein Jahresprogramm gestartet – mit einem starken, viel beachteten Auftakt: Der Abend vergangene Woche mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, stieß auf immenses und, angesichts der so beunruhigenden weltpolitischen Lage, besorgtes Interesse (unsere Zeitung berichtete).