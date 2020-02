Einzelhandel : Dickes Programm zum Ostermarkt

Ostermarkt in Speicher. Foto: tv/Andreas Gerlach

Speicher (red) Der Speicherer Einzelhandel und die Interessengemeinschaft der Marktkaufleute laden für Sonntag, 8. März, zum traditionellen Ostermarkt ein. Von 14 bis 17 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag mit Kram- und Flohmarkt.

Um 14 Uhr wird in der Pfarrkirche St. Philippus und Jakobus erstmals ein Marktgebet gesprochen. Eine schöne Gelegenheit, eine Auszeit vom Markttrubel zu nehmen und sich zu besinnen.

Parallel hat das Speicherer Heimatmuseum zum Ostermarkt ebenfalls von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Viele gute Gründe also, mal nach Speicher zu fahren.

Der Einzelhandel präsentiert nicht nur die neue Frühjahrskollektion an Bekleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires, sondern es gibt auch Marktstände mit österlichen Dekoartikeln. Der Osterhase verteilt bunte Eier an die kleinen Besucher und bei einem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften erhalten die Gäste einen Blumengruß. Auf dem Parkplatz Jacobsstraße/Ecke Maarstraße gibt es den mobilen Kinderspaß „Sandra’s Kid Car“.