Infrastruktur :  Neubau und  Container ersetzen die Waldschänke

IRREL Nach dem Brand: An gleicher Stelle soll in Irrel ein neuer Imbiss entstehen. Die Köhlerhütten werden zudem aufgewertet.

Entscheidend ist, dass das vor vielen Jahrzehnten am Waldrand westlich der Ortslage errichtete Gebäude versichert war. Die Gemeinde bekommt den Schaden erstattet und kann an gleicher Stelle eine neue Waldschänke errichten.

Während die Waldschänke also komplett neu errichtet wird, bleibt den Köhlerhütten der morbide Charme erhalten. Dort sind auch Veränderungen geplant. So sollen zwei Sanitärcontainer aufgestellt werden, in denen neben Toiletten und Duschen auch eine kleine Spülküche integriert sein wird.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen seien die Köhlerhütten in diesem Jahr nicht vermietet und sämtliche Buchungen storniert worden, so Theis. Es gebe allerdings eine sehr hohe Nachfrage für das kommende Jahr. Demnach seien die Hütten in 2021 bereits so gut wie ausgebucht.