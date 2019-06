Vereine : Die älteste Jugendfeuerwehr des Eifelkreises feiert „45-Jähriges“

Irrel (uhe) Die Jugendabteilung versorgt die Freiwillige Feuerwehr Irrel bereits seit Jahrzehnten mit Nachwuchs. Und da das Interesse seit Jahrzehnten recht groß ist und die Jugendwarte Otmar Fuchs und Eric Paulus auch alles dafür tun, damit das so bleibt, hat die Irreler Wehr auch keine Nachwuchssorgen.

Anfangs musste man mindestens zwölf sein, um Mitglied zu werden. Inzwischen liegt das offizielle Eintrittsalter bei zehn Jahren. Wobei die Irreler auch hin und wieder eine Ausnahme machen. Wie Wehrführer Thomas Schlöder erklärt, hängt das nicht zuletzt auch damit zusammen, dass die Feuerwehr die Kinder an den Verein binden möchte, solange sie noch in der (Irreler) Grundschule sind. Denn wechselten die Jungs und Mädchen erst einmal auf die weiterführenden Schulen, dann werde es schwieriger, sie zu erreichen.

So backen die Jugendlichen beispielsweise jedes Jahr in der Adventszeit Plätzchen für die Bewohner des Irreler Seniorenheims, die dann auch dort im Rahmen einer kleinen Feier verteilt werden. Und sie beteiligen sich an den örtlichen Veranstaltungen wie Dorffest, Frühlingsmarkt oder Martinsumzug. Zudem gibt es viele Freizeitangebote wie beispielsweise Ausflüge oder Fahrten ins Schwimmbad. Einer der Höhepunkte: die Teilnahme an den Jugendzeltlagern des Kreises, bei dem Leistungsabzeichen erworben werden können. Und gewinnen kann man dabei nur als Team. Das schweißt die Jungs und Mädchen zusammen.