Photovoltaik : Solarstrom für knapp 2300 Haushalte in der Südeifel

Lauperath/Föhren In Lauperath geht eine neue Photovoltaik-Anlage ans Netz. Sie ist auf acht Hektar Grünland entstanden.

Ein Teil der Anlage ist schon fertig. Denn der erste Bauabschnitt wurde mit 4,5 MWp Ende März in Betrieb genommen, der zweite mit weiteren 3,5 MWp wird bis Juni fertiggestellt. Das Projekt hat die Firma WES Green mit Sitz in Föhren und der Enovos Deutschland mit Sitz in Saarbrücken umgesetzt — in Abstimmung mit der Verbandsgemeinde (VG), der Ortsgemeinde und der Südeifel Strom eG.