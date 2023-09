„Kreative Wege aus der Krise“ Pater Albert Seul: Ein Kirchenmann mit klarer Sprache

Es ist nicht direkt ungewöhnlich, dass sich ein Pater für seinen Glauben und seine Institution ausspricht. In diesem Fall in einem Buch. Aber in Zeiten der – selbstverschuldeten – Kirchenkrise ist allein der Titel schon eine Ansage: „Jetzt erst recht! Seelsorge in schwierigen Zeiten – Kirchenlust statt Kirchenfrust“, so heißt Pater Albert Seuls Schrift, die er im Frühjahr veröffentlichte.