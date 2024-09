Schulsanierung in Bitburg So steht es um die Modernisierung des St.-Willibrord-Gymnasiums

Bitburg · Die Arbeiten am St.-Willibrord-Gymnasium in Bitburg gehen wie geplant voran. Mit dem dritten von zehn Bauabschnitten geht es in den Herbstferien weiter. Für die Beschattung des Schulhofes soll es eine Übergangslösung geben.

19.09.2024 , 06:31 Uhr

Die Baumaßnahmen am Willibrord-Gymnasium in Bitburg liegen im Zeitplan. Für die Beschattung des Schulhofs soll eine Zwischenlösung gefunden werden. Foto: TV/Stefanie Glandien

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales