Automobilhandel Audi trennt sich vom Autohaus Eifel Mosel: Was ändert sich für die Kunden?

Die Audi AG verändert ihre Vertriebsstruktur und hat in diesem Zug auch den Vertrag mit der Eifel Mosel Gruppe Bitburg nicht verlängert. Das bestätigt eine Unternehmenssprecherin der Audi AG auf Anfrage. Geschäftsführer Ralph Flegel sieht darin keinen Nachteil für Audifahrer: „Die Kunden können bei uns nach wie vor jedes aktuelle Audi-Modell kaufen.“ Und es ergebe sich sogar ein Vorteil: Da der Händler nun nicht mehr an die kostenintensiven von Audi auferlegten strengen Markenimage- bzw. Corporate-Identity-Standards gebunden sei, könne das eingesparte Geld über günstigerer Preise direkt an den Kunden weitergegeben werden, erläutert Ralph Flegel.